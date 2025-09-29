В Польше предположили, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая война
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предположил, что конфликт на Украине может завершиться по сценарию, схожему с исходом Первой мировой войны. Об этом он заявил в интервью CNN.
По мнению Сикорского, ситуация на Украине разворачивается в затяжной и масштабный конфликт, который не исключает долгосрочного разрешения, похожего на исход крупнейших военных конфликтов прошлого века.
Ранее, в августе, министр также пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине, если президент Владимир Зеленский решит продолжать боевые действия.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что пауза в переговорах по украинскому урегулированию возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.
