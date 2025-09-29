В Польше предположили, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая война

29 сентября 2025, 21:06

Сикорский: конфликт на Украине завершится по сценарию исхода Первой мировой войны

Фото: iStock/3dmitry

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предположил, что конфликт на Украине может завершиться по сценарию, схожему с исходом Первой мировой войны. Об этом он заявил в интервью CNN.