В Венгрии прокомментировали слова Трампа об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, боевые действия на Украине завершились победой России. Об этом пишет РИА Новости.
Комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможности возвращения Украиной утраченных территорий, он рассказал, что республиканец спросил его оценку ситуации, и Орбан ответил: «исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт».
Глава кабинета министров отметил, что сейчас остаётся вопрос о сроках заключения мирного соглашения и о роли европейских стран в переговорах. По его словам, Украина сможет одержать победу только при непосредственном участии войск Запада, что, однако, приведёт к мировой войне, которой никто не хочет.
Ранее, 23 сентября, Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина может «пойти ещё дальше» и вернуть утраченные территории, вплоть до прежних границ, если европейские государства окажут соответствующую помощь.
