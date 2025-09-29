В Венгрии прокомментировали слова Трампа об Украине

29 сентября 2025, 20:29

Орбан заявил Трампу о победе России в украинском конфликте

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, боевые действия на Украине завершились победой России. Об этом пишет РИА Новости.