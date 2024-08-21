Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду со взятием Нью-Йорка

Фото: Минобороны РФ
Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады со взятием населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк — укр.) в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Министр отметил, что благодаря их действиям уже освобождены 21 село в Запорожье и ДНР.
«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство», — говорится в поздравлении.Ранее сообщалось, что украинские бойцы в страхе бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в ДНР. На кадрах, опубликованных «Известиями», виден один из блиндажей, брошенный солдатами ВСУ. Военнослужащие оставили на позициях практически все свои вещи, в том числе западное оружие.
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Данил Пономарев