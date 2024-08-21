Украинский истребитель уничтожили в Курской области при попытке удара по мосту

Волонтер Народного фронта Федор Геращенко вышел из комы и попросился обратно на СВО. Мужчина получил сильные ожоги во время атаки ВСУ на мирных жителей в Курской области. Тогда же погибли его товарищи Николай Ковалев и Давид Соколов, которые вывозили мирных жителей из-под обстрела. Выжившего волонтера ввели в искусственную кому.