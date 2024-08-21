Украинский истребитель уничтожили в Курской области при попытке удара по мосту

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В Курской области сбили украинский истребитель Су-27, который пытался ударить по мосту через реку Сейм у села Карыж. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Борт собирался сбросить на частично уцелевшую переправу управляемые авиабомбы, указано в материале.
По данным издания, истребитель был сбитом российским ЗРК «Бук-М3» в районе 18 часов.
Ранее сообщалось, что в районе поселка Высокий в Мурманской области система ПВО сбила украинский БПЛА, который, предварительно, направлялся к военному аэродрому «Оленья». С данного аэродрома вылетают российские стратегические бомбардировщики, говорилось в сообщении.
По информации Mash, уничтоженный беспилотник — А22 «Летучая лисица с базовой дальностью полета в 1100 километров, а в модифицированной версии — 2000 с лишним. Отмечалось, что его могли запустить из Черниговской области, расстояние от которой до аэродрома «Оленья» составляет порядка 1800 километров.
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Ранее сообщалось, что в районе поселка Высокий в Мурманской области система ПВО сбила украинский БПЛА, который, предварительно, направлялся к военному аэродрому «Оленья». С данного аэродрома вылетают российские стратегические бомбардировщики, говорилось в сообщении.
По информации Mash, уничтоженный беспилотник — А22 «Летучая лисица с базовой дальностью полета в 1100 километров, а в модифицированной версии — 2000 с лишним. Отмечалось, что его могли запустить из Черниговской области, расстояние от которой до аэродрома «Оленья» составляет порядка 1800 километров.
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Данил Пономарев