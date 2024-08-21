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«Бабулек» в боевых шлемах вывез из курской деревни российский солдат — видео

Солдат ВС РФ вывез пенсионерок в шлемах из деревни под Курском и попал на видео
21 августа 2024, 21:01
Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Российский солдат вывез двух пенсионерок из приграничной деревни Любимовка в Курской области. Видео, которое боец снял по пути, опубликовал телеграм-канал Mash. На кадрах видно, как солдат успокаивает пожилых женщин в боевых шлемах, которые сидят с ним в машине.
«Ничего, все будет хорошо. Едем, бабульки, едем. Все нормально», — говорит он своим пассажиркам.
По данным издания, на видео — прославившийся ранее боец с позывным «Тихий», именно он вместе со своим напарником Сибирью эвакуировал в тыл срочника, который отбивался от ВСУ в Курской области.



До этого стало известно, что боец-срочник в одиночку встретил украинских неонацистов и дал им бой, но силы оказались неравными. Молодой человек отступил в лес. Сообщалось, что в перестрелке он смог ликвидировать двоих боевиков, когда те пытались его устранить.



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Украинский истребитель уничтожили в Курской области при попытке удара по мосту
Mash: украинский Су-27 сбили под Курском при попытке удара по мосту через Сейм
21 августа 2024, 21:23

Фото: istockphoto/Jozsef Soos

В Курской области сбили украинский истребитель Су-27, который пытался ударить по мосту через реку Сейм у села Карыж. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Борт собирался сбросить на частично уцелевшую переправу управляемые авиабомбы, указано в материале.
По данным издания, истребитель был сбитом российским ЗРК «Бук-М3» в районе 18 часов.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Высокий в Мурманской области система ПВО сбила украинский БПЛА, который, предварительно, направлялся к военному аэродрому «Оленья». С данного аэродрома вылетают российские стратегические бомбардировщики, говорилось в сообщении.

По информации Mash, уничтоженный беспилотник — А22 «Летучая лисица с базовой дальностью полета в 1100 километров, а в модифицированной версии — 2000 с лишним. Отмечалось, что его могли запустить из Черниговской области, расстояние от которой до аэродрома «Оленья» составляет порядка 1800 километров.

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Украина эвакуирует людей из подконтрольной ВСУ территории ДНР
Киев эвакуирует семьи с детьми из подконтрольной ВСУ территории ДНР
21 августа 2024, 20:07

Украинский режим начал принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов части ДНР, которые контролируют ВСУ. Об этом сообщает 21 августа местное Министерство реинтеграции страны.
«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, эвакуацию детей с родителями и законными представителями согласовали на заседании координационного штаба. Эвакуация проходит в 14 городах и селах Красноармейского района.

Это непосредственно города Красноармейск и Родинское, а также населенные пункты Пушкино, Даченское, Игнатовка, Лысовка, Желтое, Зеленое, Новопавловка, Сухой Яр, Роза, Рог, Чунишино и Новоукраинка.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Параллельно солдаты ВСУ продолжают жаловаться на нехватку поставок.

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Подполковник Шкурлатов рассказал, откуда могли запустить дроны по Подмосковью
Подполковник Шкурлатов: Дроны по Подмосковью могли запустить из Курской области
21 августа 2024, 19:58

Фото: istockphoto/aapsky

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники по Подмосковью не только с территории Украины, но и с территории России, например, из Курской области. Об этом заявил подполковник запаса Роман Шкурлатов.
В ночь на 21 августа российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили либо подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 45 украинских БПЛА. 11 из них были уничтожены в районе Подольска Московской области.

В разговоре с «МК» военный эксперт отметил, что эти дроны не обязательно запускались с самой Украины.

«Сейчас ничего не мешает противнику затащить пусковые установки через пока контролируемый ими участок госграницы и совершить запуск», — пояснил подполковник.

Он также подчеркнул, что украинские беспилотники способны преодолевать значительные расстояния.

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В Мурманской области сбили украинский БПЛА на пути к военному аэродрому
Mash: на пути к аэродрому «Оленья» под Мурманском сбили украинский БПЛА
21 августа 2024, 19:37

Фото: istockphoto/sommersby

В районе поселка Высокий в Мурманской области система ПВО сбила украинский БПЛА, который, предварительно, направлялся к военному аэродрому «Оленья». Об этом сообщает телеграм-канал Mash. С данного аэродрома вылетают российские стратегические бомбардировщики, говорится в сообщении.
По данным издания, сбитый беспилотник — А22 «Летучая лисица с базовой дальностью в 1100 километров, а в модифицированной версии — 2000 с лишним. Отмечается, что его могли запустить из Черниговской области, расстояние от которой до аэродрома «Оленья» составляет порядка 1800 километров.

В публикации указано, что БПЛА подобного типа ВСУ использовали во время атаки на Елабугу в Татарстане.

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#бпла
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#север
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Украинский беспилотник уничтожили в Мурманской области
Появилось видео уничтожения украинского беспилотника в Мурманской области
21 августа 2024, 18:23

Фото: Минобороны РФ

Кадры уничтожения украинского беспилотника в Мурманской области опубликовали очевидцы 21 августа. Предварительно, это был легкомоторный самолет, переделанный в дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».




Ранее об угрозе атаки БПЛА объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Потенциальную угрозу обнаружили в небе после 17:00. Тогда же в регионе ввели временные ограничения в работе аэропортов Мурманска и Хибины. Меры предприняли в целях безопасности.

Отметим, что в ночь на 21 августа Москва подверглась одной из крупнейших атак беспилотных летательных аппаратов за всю историю. Первое сообщение о попытке атаковать Москву поступило в 3 часа ночи. В 7:11 утра Минобороны сообщило, что в Московской области сбили 11 целей.

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Раненный в Курской области волонтер вышел из комы и попросился обратно на СВО
Выживший при атаке ВСУ под Курском волонтер вышел из комы и хочет обратно на СВО
21 августа 2024, 17:59

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Волонтер Народного фронта Федор Геращенко вышел из комы и попросился обратно на СВО. Мужчина получил сильные ожоги во время атаки ВСУ на мирных жителей в Курской области. Тогда же погибли его товарищи Николай Ковалев и Давид Соколов, которые вывозили мирных жителей из-под обстрела. Выжившего волонтера ввели в искусственную кому.
«Сейчас он находится в больнице Вишневского, уже проходит лечение, все в порядке в целом. Первое, что он сделал, когда вышел из искусственной комы, — позвонил своим товарищам и сказал: «Так, восстановите мне срочно паспорт и другие документы», – сказал и.о. руководителя объединенного гуманитарного штаба Народного фронта Василий Бочкарев РИА Новости.

Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по машине с волонтерами 16 августа. Добровольцы гуманитарной миссии ехали за жителями Глушковского района, которые ждали эвакуацию.

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#волонтеры
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Нацподразделение гвардии Украины отказалось воевать под Покровском
21 августа 2024, 17:36

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались участвовать в боевых действиях под Покровском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на заявление одного из бойцов подразделения Владислава.
Владислав рассказал, что в середине августа часть подразделения была переброшена под Покровск, несмотря на нехватку личного состава.

«В каждой роте осталось всего 10–13 человек, хотя обычно в них служит от 80 до 100 бойцов. Солдат также сообщил об отсутствии связи между подразделениями и о том, что некоторые части Вооружённых сил Украины (ВСУ) самовольно отступали. Мы просто физически не можем держать оборону на позициях с таким малым количеством личного состава», — подчеркнул боец Нацгвардии.

В итоге три роты вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на торецком и покровском направлениях. Он выступил с заявлением по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Генерал ВСУ Горбенко: Под Харьковом не было укреплений перед наступлением России
21 августа 2024, 17:29

Фото: istockphoto/Nzpn

В Харьковской области перед наступлением российских войск на некоторых участках полностью отсутствовали оборонительные сооружения. Об этом заявил генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артур Горбенко.
В разговоре с украинским изданием Hromadske он рассказал, что в конце прошлого года он получил распоряжение принять укрепления на Харьковском направлении. По словам украинского военачальника, немногочисленные опорные пункты располагались в низинах и заросли кустарником. Бетонные постройки не были обустроены надлежащим образом, поэтому он отказался их принимать.

В начале августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело из-за провала подготовки оборонительных укреплений в Харьковской области. По словам бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, киевские власти обвиняют командование ВСУ в поражениях на Харьковском направлении, которые в значительной степени связаны с отсутствием там фортификационных сооружений.

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#харьковская область
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СПЧ предложил не обменивать попавших в плен иностранных наемников ВСУ
СПЧ предлагает закрыть обмен для пленных иностранных наемников ВСУ
21 августа 2024, 17:08

Фото: iStock/Sinenkiy

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил закрыть процедуру обмена военнопленными для иностранных наемников ВСУ. Об этом стало известно 21 августа.
«Постоянно идут процессы обмена военнопленных. Мы считаем, что эти преступники не должны участвовать в обменах, если их преступления будут доказаны судом», – цитирует РИА Новости председателя СПЧ Валерия Фадеева.
Совет намерен предложить свои варианты для принятия соответствующего нормативного акта. Валерий Фадеев подчеркнул, что наказание для таких преступников должен определять суд.
«Пусть сидят пожизненно, если их преступления будут доказаны судом», – заявил председатель СПЧ на пресс-конференции, посвященной теме «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников».
Фадеев считает, что как политики, так и общественность поддержат эту инициативу.

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