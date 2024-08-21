«Бабулек» в боевых шлемах вывез из курской деревни российский солдат — видео

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
Российский солдат вывез двух пенсионерок из приграничной деревни Любимовка в Курской области. Видео, которое боец снял по пути, опубликовал телеграм-канал Mash. На кадрах видно, как солдат успокаивает пожилых женщин в боевых шлемах, которые сидят с ним в машине.
«Ничего, все будет хорошо. Едем, бабульки, едем. Все нормально», — говорит он своим пассажиркам.По данным издания, на видео — прославившийся ранее боец с позывным «Тихий», именно он вместе со своим напарником Сибирью эвакуировал в тыл срочника, который отбивался от ВСУ в Курской области.
До этого стало известно, что боец-срочник в одиночку встретил украинских неонацистов и дал им бой, но силы оказались неравными. Молодой человек отступил в лес. Сообщалось, что в перестрелке он смог ликвидировать двоих боевиков, когда те пытались его устранить.
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