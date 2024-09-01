Белоусов поздравил военных со взятием под контроль Синьковки и Новожеланного

Фото: Минобороны РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил Вооруженные силы (ВС) РФ с занятием населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны.
В частности, он поздравил командиров и военнослужащих 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады, занявшей Синьковку, и 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка, занявшего Новожеланое.
Министерство обороны сообщило, что 30 августа российские войска взяли под контроль дынные два села.
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«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – сообщается в публикации.
Министерство обороны сообщило, что 30 августа российские войска взяли под контроль дынные два села.
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Александр Климов