Белоусов провел в встречу с работающими в зоне СВО военкорами

13 августа 2025, 18:38

Белоусов обсудил с военкорами поставки беспилотных систем в зону СВО на Украине

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл встречу с военными корреспондентами, на которой обсуждались вопросы производства и поставок образцов беспилотных систем в зону проведения СВО.