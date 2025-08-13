Белоусов провел в встречу с работающими в зоне СВО военкорами
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл встречу с военными корреспондентами, на которой обсуждались вопросы производства и поставок образцов беспилотных систем в зону проведения СВО.
Как сообщает Минобороны России в своём Telegram‑канале (13 августа), разговор касался также ремонта и восстановления БПЛА непосредственно в подразделениях ВС РФ, повышения эффективности их применения и средств борьбы с беспилотниками противника.
На встрече, где присутствовал военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, затронули тему развития народного ОПК в сферах беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы, безэкипажных катеров и других образцов вооружения и техники.
Военные журналисты предложили ряд инициатив по улучшению социальной поддержки участников спецоперации и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне боевых действий; отмечается, что уже реализовано более 130 подобных предложений.
Ранее, 3 июля, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил значительный рост роли беспилотных систем разного типа в современном мире и подчеркнул, что БПЛА во многом заменили традиционную малую авиацию.
