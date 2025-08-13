Доброволец СВО из Сербии сообщил о поджоге его дома в Подмосковье
Сербский доброволец, участвующий в СВО, рассказал о поджоге его дома в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.
Снайпер Деян Берич предположил, что западные спецслужбы специально выискивают сербов, находящихся в России и испытывающих финансовые трудности, для проведения терактов.
Также гражданин Сербии рассказал, что ему предлагали деньги за то, чтобы он перестал негативно высказываться о властях Сербии, однако он отказался. После этого его дом в Чехове поджёг человек, который, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, является сербом, отметил Берич.
Боец СВО отметил, что ему чудом удалось выжить. В этот день он отправился на встречу в Магнитогорск, но о поездке никому не говорил.
Берич стал одним из первых иностранных добровольцев, которые приехали на защиту Донбасса. В интервью он отметил, что обычные сербы негативно воспринимают поставки сербского оружия на Украину и считают Россию своей «матушкой».
Читайте также: