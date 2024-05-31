Угнавший Т-64 Лихачев призвал ВСУ развернуть оружие против украинских властей

Фото: istockphoto/fortton
Бывший боевик ВСУ Максим Лихачев, который перешел на сторону ВС РФ на танке Т-64, призвал своих бывших сослуживцев развернуть оружие против Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Сослуживцы, обращаюсь к вам, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет. Это геноцид», – сказал Лихачев.
Ранее российские спецслужбы сообщали, что бывший украинский военный в Донецкой области сдался российской армии. В указанную точку он прибыл на угнанном у ВСУ танке Т-64. Сдавшимся оказался Лихачев.
До этого стало известно, что столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков хотел отправиться добровольцем в зону спецоперации для защиты родины. Однако мужчине отказали из-за его почтенного возраста.
Читайте также:
Глава парламента Крыма Константинов: СВО позволит вернуть Украине легитимность
Путин не обозначил сроков окончания СВО
В США объяснили присутствие французских военных в зоне СВО
Никита Кротов