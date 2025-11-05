Белоусов: США хотят разместить в ЕС ракеты со временем подлёта к России в 7 минут
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США намерены развернуть в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе новые ракеты, подлётное время которых от Германии до центральной части России составит 6–7 минут. Об этом он сообщил на совещании, которое провёл президента Владимир Путин с постоянными членами Собеза РФ.
По словам Белоусова, на вооружение армии США к концу года планируется принять ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами дальностью стрельбы 5,5 тысячи километров.
В дальнейшем, добавил министр, предусматривается развёртывание этого комплекса в Европе и АТР.
Белоусов подчеркнул, что это создание новых угроз для российской безопасности, требующих соответствующего реагирования.
