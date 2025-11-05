Белоусов: США хотят разместить в ЕС ракеты со временем подлёта к России в 7 минут

05 ноября 2025, 19:59

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США намерены развернуть в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе новые ракеты, подлётное время которых от Германии до центральной части России составит 6–7 минут. Об этом он сообщил на совещании, которое провёл президента Владимир Путин с постоянными членами Собеза ​РФ.