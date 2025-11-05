Трамп хочет урегулировать еще один конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил, что сумел урегулировать восемь конфликтов и намеревается положить конец ещё одному. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в интервью агентству вице‑президент вашингтонского «Евразия‑центра» Эрл Расмуссен отметил, что хотя Трамп и добился разрешения некоторых конфликтов, при нём обострились другие. В частности, усилились трения между Израилем и Палестиной, ухудшились отношения между Израилем и Ираном. Главным неурегулированным конфликтом, по его словам, остаётся украинский.
3 ноября в интервью CBS News Трамп принёс распечатку со страницы Госдепартамента в соцсети X, где утверждалось, что за восемь месяцев он завершил восемь войн.
Он признал, что изначально рассчитывал быстро решить украинский конфликт благодаря «хорошим отношениям» с президентом России Владимиром Путиным, но ошибся. Тем не менее, политик выразил уверенность, что сможет сделать это за пару месяцев.
Читайте также: