Трамп хочет урегулировать еще один конфликт

05 ноября 2025, 17:19

Дональд Трамп: после восьми урегулированных конфликтов придет конец еще одному

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что сумел урегулировать восемь конфликтов и намеревается положить конец ещё одному. Об этом сообщает РИА Новости.