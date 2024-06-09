Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что система ПВО сбила вражеский дрон самолетного типа. По данным российского военного ведомства, при помощи него украинская армия собирались совершить террористическую атаку на российский объект.
Уточняется, что попытка ВСУ была успешно пресечена.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что попытка ВСУ была успешно пресечена.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова