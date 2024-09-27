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За что погибают? Жена пропавшего военного из США опубликовала эмоциональное сообщение

«ВО»: жена инструктора США Стивена рассказала о его гибели после удара по F-16
27 сентября 2024, 01:47
Фото: istock/breakermaximus

Фото: istock/breakermaximus

Военнослужащий ВВС США по имени Стивен, предположительно, погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом рассказала его жена Мелания Малвин-Паркер, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Мелания заявила в социальных сетях, что её супруг, участвовавший в программе для иностранных инструкторов на Украине, пропал без вести.

«Его не было дома много месяцев, и теперь его нет. И я не понимаю, как они собираются вернуть моего мужа из этого... Староконстантинова? Хватит. Наши люди погибают, и кто знает, где и за что?» — написала она.


Информация о гибели Стивена вызвала сомнения у многих Telegram-каналов, которые предположили, что это может быть фейк.

Ранее сообщалось, что 26 сентября на аэродроме Староконстантинов был нанесен удар по двум истребителям F-16 ВВС Украины. Первый F-16, переданный Вашингтоном, Украина потеряла 28 августа на том же аэродроме в результате попадания ракеты ЗРК Patriot, который также был предоставлен Украине. Пилоту тогда выжить не удалось.

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#сша
#украина
#жилой всу
#наемники
Шесть пожарных пострадали при атаке ВСУ в Донецке
При обстреле ВСУ в Донецке пострадали шестеро пожарных МЧС
26 сентября 2024, 21:20

Фото: istockphoto/DmyTo

Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стоны ВСУ. Пострадавших спасателей с контузией увезли в больницу. Об этом сообщает 26 сентября Telegra-канал МЧС Региона.
«В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России», — указано в сообщении.

Сотрудники тушили пожар в Петровском районе, когда ВСУ нанесли удар. Снаряд упал вблизи автоцистерны МЧС. Всех спасателей увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали многоэтажный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получило только здание.

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#спецоперация
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ВСУ дважды атаковали жилой дом в Энергодаре
Жители Энергодара сообщили о двойной атаке жилого дома дроном ВСУ
26 сентября 2024, 19:59

Фото: iStock/Standart

Украинские беспилотники в два захода атаковали многоэтажный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на место происшествия прибыла оперативная группа следователей Следственного комитета России. Очевидцы и жители дома рассказали им о произошедшем.

Одна из жительниц города рассказала следователю, что сотрудник полиции погнал всех в помещение, после чего начал кричать о сбросе. Семь мирных жителей и правоохранитель забежали в укрытие. Первый беспилотник от падения не разорвался, второй попал в окно этого жилого дома, третий – на балкон, а четвёртый упал около дома.

По словам женщины, все три беспилотника сдетонировали после падения.

Следователи внимательно осмотрели место происшествия. Пострадавшие обнаружены не были. Все найденные там вещественные доказательства будут упакованы и отправлены на судебную экспертизу, пояснил в беседе с журналистами агентства сотрудник СК РФ.

В настоящее время уточняются обстоятельства атаки.

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Байден: США передадут Украине управляемые авиабомбы JSOW
26 сентября 2024, 19:43

Фото: istockphoto/aapsky

Президент США Джозеф Байден заявил о решении Белого дома передать Киеву планирующие управляемые авиационные бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). По его словам, это усилит возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Отмечается, что эти бомбы можно сбрасывать с истребителей-бомбардировщиков F-16. При пуске с большой высоты эти управляемые боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 130 километров.

Кроме того, Байден поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем.

Также из релиза следует, что американский президент дал распоряжение оборонному ведомству расширить программу обучения украинских пилотов управлению самолётами F-16. В 2025 году планируется дополнительно подготовить 18 пилотов.

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Политолог Дудаков: поставки фосфорных боеприпасов Киеву приведут к эскалации
26 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock/ValleraTo

Пентагон может передать Украине фосфорные снаряды, что приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором, но администрация президента США отказалась.

«При этом это действительно будет существенным шагом по пути эскалации. Я думаю, что с этим в том числе связано и то, почему администрация Байдена пока что не решается на такой шаг. Поэтому всё, конечно, возможно, но прямо сейчас в моменте всё-таки приоритет для администрации Байдена — это выделить хотя бы какие-то транши Украине», — рассказал Дудаков в беседе с RT.

По его словам, для Вашингтона это важно из-за того, что именно с этим вопросом связаны проблемы на фоне недопонимания республиканцев с украинскими лоббистами.

Дудаков напомнил, что республиканцы обвинили украинцев в использовании их демократами в рамках предвыборной кампании. При этом саму Украину обвиняют во вмешательстве в процесс выборов в США.

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#сша
#администрация
#пентагон
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Аналитик Подберёзкин допустил передачу Киеву фосфорных боеприпасов от США
26 сентября 2024, 18:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин не исключил возможную передачу США Украине фосфорных зажигательных снарядов.
«Дело в том, что это опасные боеприпасы, запрещённые к использованию международной конвенцией. Они могут гореть при любых условиях, если, предположим, какая-то часть боеприпаса попадает на тело человека или на одежду, она прогорает вплоть до костей», — рассказал Подберезкин в беседе с RT.

Он подчеркнул, что это совершенно негуманное оружие, которое ранит человека так, что его потом невозможно вылечить.

Специалист объяснил, что передача подобного оружия Украине связана с нехваткой обычных боеприпасов у США, несмотря на увеличение их производства. А фосфорные боеприпасы остались там ещё со времён войны во Вьетнаме в огромном количестве, которые надо куда-то девать, заключил Подберезкин.

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#всу
#пентагон
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Военный аналитик Бутырин: США передадут Украине небольшую партию авиабомб JSOW
26 сентября 2024, 18:02

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Военный обозреватель Александр Бутырин считает, что США передадут Украине небольшое число управляемых авиабомб JSOW. Так он прокомментировал решение президента США Джо Байдена передать Киеву очередное оружие.
По его словам, заявление Байдена является очередной эскалацией конфликта, которая повлечёт за собой ответ со стороны России.

«Сами же управляемые авиабомбы — в них нет ничего такого экстраординарного или критичного, Россия и её вооружённые силы готовы к отражению атаки данных авиабомб. Другой вопрос, какое количество будет передано, потому что, как всегда, заявляют об этом очень громко, а передача самого вооружения растягивается на месяцы и иногда и на годы», — заявил Бутырин в беседе с RT.

Он считает, что Киев получит лишь небольшое число этих снарядов, пояснив, что авиабомбы сбрасываются с самолетов, а превосходство в небе на стороне ВС РФ. Кроме того, эти бомбы невозможно запустить с территории Украины. Истребителю ВСУ для этого придется зайти в зону действия российский ПВО, что грозит моментальным поражением самолета.

По мнению Бутырина, авиабомбы адаптированы под F-16, которые Киев уже получил.

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Шмыгаль сообщил об ударах ВС РФ по трём энергообъектам
Шмыгаль: три энергообъекта в Николаевской области подверглись ударам ВС РФ
26 сентября 2024, 17:22

Фото: iStock/bpawesome

Три объекта передачи электроэнергии подверглись ударам во время массированного ночного обстрела объектов энергетики Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что в регионе повреждён объект энергетической инфраструктуры.

Шмыгаль написал, что минувшей ночью российские военные осуществили массированную атаку на энергетические объекты, применив для ударов беспилотники и ракеты. В результате этих ударов, были повреждены три объекта передачи электроэнергии, один из которых находится в Николаевской области.

Министр добавил, что поражение объектов не привело к отключениям электричества в домах. В настоящее время энергосистема страны работает в штатном режиме.

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#россия
#вс рф
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#атака
#энергетика
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Пушилин: В освобождённом Украинске сейчас находятся до двух тысяч человек
26 сентября 2024, 17:19

Фото: сайт Кремля

В освобождённом российскими войсками Украинске в Донецкой Народной Республике в настоящее время находятся от полутора до двух тысяч мирных жителей. Им оказывается вся необходимая помощь.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В своём телеграм-канале он уточнил, что пока гражданское население города получает помощь от российских военнослужащих, но уже в ближайшее время в Украинск прибудут представители профильных ведомств и организаций и приступят к выполнению мероприятий в рамках своей компетенции.

Пушилин подчеркнул важное стратегическое значение этого города для ВСУ. Именно поэтому противник так упорно сопротивлялся и стремился не допустить продвижения российских войск на этом участке. Однако удержать его не удалось, Украинск полностью перешёл под контроль подразделений армии России, подчеркнул глава ДНР.

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#денис пушилин
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Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ подошли к Селидово с трёх сторон
26 сентября 2024, 17:01

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска подошли к городу Селидово с трёх направлений. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
В эфире «Первого канала» он пояснил, что после того, как в ходе успешного наступления части Вооружённых сил РФ вбили клин между Селидово и Цукурино, оборона противника на этом участке посыпалась. Город был взят сначала в полукольцо, а в настоящее время части российской армии подошли к Селидово практически с трёх сторон.

По словам Кимаковского, сейчас российские войска стараются взять под свой контроль все дороги, ведущие в город. Если это удастся сделать, то дальнейшая оборона Селидово для ВСУ станет непосильной задачей. После взятия этого города подразделениям армии России откроется путь на Красноармейск (Покровск) — один из крупнейших и стратегически важных для ВСУ населённых пунктов на западе ДНР.

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#контроль
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#всу
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