За что погибают? Жена пропавшего военного из США опубликовала эмоциональное сообщение

Военнослужащий ВВС США по имени Стивен, предположительно, погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом рассказала его жена Мелания Малвин-Паркер, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».