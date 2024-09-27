За что погибают? Жена пропавшего военного из США опубликовала эмоциональное сообщение

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Военнослужащий ВВС США по имени Стивен, предположительно, погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом рассказала его жена Мелания Малвин-Паркер, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Мелания заявила в социальных сетях, что её супруг, участвовавший в программе для иностранных инструкторов на Украине, пропал без вести.
Информация о гибели Стивена вызвала сомнения у многих Telegram-каналов, которые предположили, что это может быть фейк.
Ранее сообщалось, что 26 сентября на аэродроме Староконстантинов был нанесен удар по двум истребителям F-16 ВВС Украины. Первый F-16, переданный Вашингтоном, Украина потеряла 28 августа на том же аэродроме в результате попадания ракеты ЗРК Patriot, который также был предоставлен Украине. Пилоту тогда выжить не удалось.
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«Его не было дома много месяцев, и теперь его нет. И я не понимаю, как они собираются вернуть моего мужа из этого... Староконстантинова? Хватит. Наши люди погибают, и кто знает, где и за что?» — написала она.
Информация о гибели Стивена вызвала сомнения у многих Telegram-каналов, которые предположили, что это может быть фейк.
Ранее сообщалось, что 26 сентября на аэродроме Староконстантинов был нанесен удар по двум истребителям F-16 ВВС Украины. Первый F-16, переданный Вашингтоном, Украина потеряла 28 августа на том же аэродроме в результате попадания ракеты ЗРК Patriot, который также был предоставлен Украине. Пилоту тогда выжить не удалось.
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Елена Перлова