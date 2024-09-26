Шесть пожарных пострадали при атаке ВСУ в Донецке

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Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стоны ВСУ. Пострадавших спасателей с контузией увезли в больницу. Об этом сообщает 26 сентября Telegra-канал МЧС Региона.
«В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России», — указано в сообщении.
Сотрудники тушили пожар в Петровском районе, когда ВСУ нанесли удар. Снаряд упал вблизи автоцистерны МЧС. Всех спасателей увезли в больницу.
Ранее сообщалось, что ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали многоэтажный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получило только здание.
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Лия Мурадьян