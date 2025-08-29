Вэнс отметил заслугу Уиткоффа в переговорах РФ и США по конфликту на Украине

29 августа 2025, 18:54

Вэнс: США и РФ на переговорах с Уиткоффом сузили разногласия по вопросу Украины

Фото: istockphoto/vchal

США и Россия в ходе переговоров при участии спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа сумели сократить число разногласий по Украине. Об этом, по информации РИА Новости, заявил вице‑президент Джей Ди Вэнс.





По его словам, после беседы Уиткоффа с президентом Путиным перечень нерешённых вопросов по украинскому конфликту сократился до двух чётко определённых пунктов — гарантий безопасности и территориальных уступок. При этом, отметил он, судьба мирного процесса остаётся неясной.





«Хочу прояснить: Стив Уиткофф — бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне, и какие уступки были сделаны», — добавил вице-президент США.