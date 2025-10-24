Достижения.рф

Бойцы ВС РФ контролируют Дроновку в ДНР

Минобороны: Бойцы ВС РФ контролируют Дроновку в ДНР
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны РФ сообщило, что «Южная» группировка освободила населённый пункт Дроновка в Донецкой Народной Республике.



Как пишет РИА Новости, командующий группой, генерал‑полковник Александр Санчик, доложил министру Андрею Белоусову, что в результате решительных и профессиональных действий личного состава ​пункт оказался под контролем в течение суток.

В ходе работы Белоусов проверил передовой пункт управления одного из соединений и заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника.

Ранее в Минобороны сообщали, что силы ПВО ночью сбили 111 украинских БПЛА.

Никита Кротов

