Бойцы ВС РФ контролируют Дроновку в ДНР
Минобороны РФ сообщило, что «Южная» группировка освободила населённый пункт Дроновка в Донецкой Народной Республике.
Как пишет РИА Новости, командующий группой, генерал‑полковник Александр Санчик, доложил министру Андрею Белоусову, что в результате решительных и профессиональных действий личного состава пункт оказался под контролем в течение суток.
В ходе работы Белоусов проверил передовой пункт управления одного из соединений и заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника.
Ранее в Минобороны сообщали, что силы ПВО ночью сбили 111 украинских БПЛА.
