Минобороны: ПВО России сбила 32 БПЛА ВСУ над семью регионами

23 октября 2025, 13:51

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В период с 08:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа над семью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ 23 октября.