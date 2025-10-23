Минобороны: ПВО России сбила 32 БПЛА ВСУ над семью регионами
В период с 08:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа над семью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ 23 октября.
По уточнённым данным, 17 дронов было над Калужской областью, шесть — над Брянской, четыре — над Белгородской, два — над Республикой Крым и по одному — над Курской, Оренбургской и Московской областями.
Ранее в тот же день ведомство заявило, что за минувшую ночь ПВО нейтрализовали 139 беспилотников ВСУ над территорией России. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской, Курской областями и Республикой Крым.
Спецоперация по защите Донбасса от неонацистов киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года.
