Бербок призвала Путина остановить конфликт на Украине и отступить

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала российского президента Владимира Путина остановить боевые действия на территории Украины. Об этом пишет N-tv.
«Когда, наконец, наступит день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит бомбардировки, и войска смогут наконец отступить, тогда мы должны гарантировать, что война никогда больше не вспыхнет в Европе», — заявила Бербок.
Она подчеркнула, что это касается не только Украины, но и Молдавии и стран Прибалтики, которые также нуждаются в обеспечении безопасности.
По словам Бербок, Германия в качестве крупнейшей страны ЕС должна нести ответственность за мир, желанный для всех стран Европы. Глава МИД ФРГ также призвала российского лидера прекратить боевые действия для установления мира на Украине.
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