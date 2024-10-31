«Бердянск – это Украина или руины»: ВСУ нацарапали послание на БПЛА, атаковавших Бердянск

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Бердянск атаковали 10 украинских беспилотников, семь из них обстреляли городской порт, три – жилой сектор. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Разрушения получила инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин. Число пострадавших не увеличилось, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время в городе ведут разбор завалов. На месте также работают сотрудники СК РФ, которые устанавливают доказательства агрессии Киева против мирного населения.
Балицкий опубликовал фото обломков одного из беспилотников ВСУ, где можно увидеть послание, написанное на украинском языке: «Бердянск – это Украина или руины».
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