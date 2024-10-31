В Бердянске закрыты школы и детские сады после атаки ВСУ

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В Бердянске на юге Запорожской области школы и детские сады не будут работать в четверг, 31 октября, после атаки ВСУ. Об этом информирует Telegram-канал администрации города.
Администрация города призвала местных жителей не покидать дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток украинских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры.
Ранее мэрия Бердянска сообщала, что ВСУ атаковали городской порт. При отражении атаки работала система ПВО. В данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее мэрия Бердянска сообщала, что ВСУ атаковали городской порт. При отражении атаки работала система ПВО. В данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова