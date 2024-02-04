В ЛНР объявлен траур по жертвам обстрела ВСУ в Лисичанске

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В ЛНР объявили траур по жертвам обстрела ВСУ в Лисичанске. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Уточняется, что день траура объявлен в воскресенье, 4 февраля.
Напомним, что накануне украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. По последним данным, число жертв возросло до 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек.
В Следственном комитете России заявили, что по предварительным данным удар по пекарне был нанесён из РСЗО HIMARS, поставленной Украине западными союзниками.
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Напомним, что накануне украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. По последним данным, число жертв возросло до 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек.
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Анастасия Чинкова