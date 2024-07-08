Берлин может стать местом проведения мирной конференции по Украине

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Берлин мог бы стать местом проведения мирной конференции по Украине, на которой бы присутствовали все стороны, участвующие в данном конфликте. Об этом заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью телеканалу ARD.
Политик пояснил, что считает Берлин удачным местом чтобы представители обеих стран встретились и пришли к единому соглашению. Он также добавил, что правительство Германии готово принять активное посредническое участие в этом процессе и не представляет себе отсутствие на переговорах России.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России не поступали предложения начать переговоры. Первая мирная конференция по Украине прошла в Швейцария без участия России, в Беларуси окрестили эту ситуацию «театром абсурда».
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