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Берлин может стать местом проведения мирной конференции по Украине

В Германии считают Берлин наиболее вероятным местом для мирных переговоров
08 июля 2024, 00:06
Фото: IStock/katatonia82

Фото: IStock/katatonia82

Берлин мог бы стать местом проведения мирной конференции по Украине, на которой бы присутствовали все стороны, участвующие в данном конфликте. Об этом заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью телеканалу ARD.


Политик пояснил, что считает Берлин удачным местом чтобы представители обеих стран встретились и пришли к единому соглашению. Он также добавил, что правительство Германии готово принять активное посредническое участие в этом процессе и не представляет себе отсутствие на переговорах России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России не поступали предложения начать переговоры. Первая мирная конференция по Украине прошла в Швейцария без участия России, в Беларуси окрестили эту ситуацию «театром абсурда».

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Развожаев предупредил о выстрелах в Севастополе
Черноморский флот проведет тренировки в Севастополе ночью, буду слышны выстрелы
07 июля 2024, 23:58

Фото: istockphoto/alexnikit1981

В Севастополе ночью Черноморский флот проведет тренировки. Будут слышны громкие одиночные выстрелы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В течение этой ночи будут слышны громкие одиночные выстрелы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт. Флот проведет тренировки расчетов ППДО, поэтому предупреждаю заранее», — написал он.

23 июня боевики ВСУ совершили преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

Ранее губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщал, что 5 июля будут проходить тренировки флота со стрельбой из различных видов вооружения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе шокированы после удара РФ по Patriot
Дотком назвал ЗРК Patriot беззащитными против гиперзвуковых ракет после удара РФ
07 июля 2024, 23:46

Фото: IStock/e-crow

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что необходимо прекратить поставки ЗРК Patriot Вооруженным силам Украины, поскольку они оказались беззащитны против гиперзвуковых ракет РФ. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, 2 миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара. Он отметил, что для военных ВС РФ системы Patriot являются приоритетными целями. Ким Дотком добавил, что они беззащитны против гиперзвуковых ракет.

«Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?» — задался вопросом предприниматель.

В Евросоюзе осталось меньше 100 таких установок, добавил бизнесмен.

Patriot — это мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) и система противоракетной обороны, которая позволяет сбивать ракеты до того, как они поразят цель. Он состоит из ракеты, пусковой установки, радиолокационной установки, станции управления, блока электрогенератора и мачты высокочастотной антенны.

Ранее сообщалось, что российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, как российские военные с помощью туннеля взяли опорный пункт боевиков ВСУ
«Известия»: отряд «Ветераны» взял опорный пункт ВСУ в Кирово с помощью туннеля
07 июля 2024, 23:30

Фото: iStock/zim286

Российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. Об этом пишут «Известия».
Сообщается, что бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» благодаря подземному ходу смогли выйти в тыл врага и обеспечить снабжение при удержании позиций.

По словам командира взвода, боевики Вооруженных сил Украины прятались в окопах, в подвалах.

«Заходим брать позиции, а они чай пьют. Они не ожидали, что у нас будет такое продвижение. Мы постоянно продвигаемся, на месте не стоим», — поделился он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились редкие кадры испытаний бетонобойных бомб в зоне СВО
Появилось видео испытаний в зоне СВО бетонобойных бомб, сброшенных с Су-30СМ2
07 июля 2024, 23:14

Фото: IStock/phaisarn2517

В интернете появилось видео испытаний российскими военными в зоне проведения СВО бетонобойных бомб, которые были сброшены с истребителя Су-30СМ2. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
Стало известно, что на истребитель Су-30СМ2 был установлен радар и новое вооружение. С помощью них летчики смогут легко противостоять ПВО Patriot.

«На нем применено интегрированное оружие большой дальности — практически все, что сейчас имеет Россия, на нем применяется», — объяснил главный конструктор программы Су-30 Олег Панков.

Главным отличием таких бомб является то, что они не взрываются сразу после падения. Бетонобойные бомбы сначала «вгрызаются» в землю прежде, чем сдетонировать. Второе отличие — сильно измененные характеристики радара. По сравнению с Су-30СМ дальность обнаружения была увеличена в два раза. Главный конструктор рассказал, что одно из воинских подразделений Вооруженных сил России через три дня после получения поразило американскую Patriot.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
#оружие
#вооружение
#лётчики
#пво
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Новый минобороны Великобритании анонсировал пакет помощи Украине
Коммерсантъ: новый минобороны Великобритании увеличит военные поставки Украине
07 июля 2024, 23:07

Фото: IStock/andriano_cz

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о планах поставить Украине новый пакет военной помощи, сообщает Коммерсантъ.
Утверждается, что Британия в течении 100 дней поставит Украине артиллерийские боеприпасы, 90 ракет Brimstone, десять артиллерийских установок AS-90, 50 малых катеров и 40 машин разминирования. Новый министр подчеркнул, что данная помощь также будет объединяющим фактором для британского правительства.

С начала военной операции Великобритания выделила Украине около $15 млрд., из которых лишь около шести ушло на гуманитарную помощь, а все остальные деньги — на военные расходы.

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Российский мэр заявил, что солдат ВС РФ погиб на СВО ради благоустройства города
Мэр Моршанска заявил, что контрактник погиб на СВО ради благоустройства города
07 июля 2024, 18:37

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Тамбовской области мэр Моршанска Алексей Банников во время вручения ордена Мужества сестре погибшего контрактника заявил, что ее брат отдал свою жизнь ради благоустройства города. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
«Чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была», — говорил мэр во время вручения награды.

Уточняется, что сестра погибшего в этот момент плакала. Слова Банникова возмутили общественность.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Мелитополе осколки сбитых ракет стали причиной пожара
Осколки сбитых американских ракет послужили причиной пожара в Мелитополе
07 июля 2024, 18:35

Фото: IStock/Олег Копьёв

Над Мелитополем в Запорожской области системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, сообщила городская администрация в своем Телеграм-канале.
Осколки четырех сбитых ракет упали на северной части города и послужили причиной пожара сухой травы. На месте уже работают сотрудники чрезвычайных служб, уточнили в ведомстве. Информации о пострадавших нет.

Ранее 24 июня ВСУ совершили удар пятью ракетами ATACMS по Севастополю. В результате атаки четыре ракеты были сбиты, но одна привела к смерти четырех человек, 124 человека пострадали.

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В США сообщили о возможной замене главнокомандующего ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский хочет заменить главкома ВСУ Сырского
07 июля 2024, 18:16

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом Джонсон сообщил в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
По мнению Джонсона, Сырского обвинят в неудачах ВСУ. Эксперт утверждает, что главнокомандующий действительно допустил тактические ошибки, например, не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением ВС РФ.

Бывший аналитик заключил, что Сырский больше не располагает необходимым количеством солдат для противостояния российской армии. Большинство украинцев бежит от принудительной мобилизации и отказывается вступать в ряды ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Лавров заявил о скором ответе России на участие США в применении ракет ATACMS
Лавров: без участия США ракеты ATACMS не взлетели бы
07 июля 2024, 17:01

Фото: IStock/Валерий Шарифулин

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не полетели бы без прямого участия США в их наведении, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РБК.
Глава ведомства подчеркнул, что украинцы не смогли бы самостоятельно навести эти ракеты, в этом напрямую участвовали американские спутники. Он добавил, что президент России Владимир Путин пообещал об ответной реакции в ближайшем обозримом будущем.

ATACMS относится к американским кассетным ракетам с дальностью поражения до 300 км. Ее принцип действия заключается во взрывании головной части снаряда и выбрасывании сотни более мелких ракет. Согласно Конвенции о кассетных боеприпасах, утвержденной ООН, кассетные бомбы запрещены в применении в ходе боевых конфликтов, однако Украина и США не подписали данное соглашение.

23 июня по Севастополю было выпущено 5 ракет системы ATACMS. В результате атаки погибло четыре человека, более 150 пострадали.

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