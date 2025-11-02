02 ноября 2025, 07:55

Вагенкнехт заявила, что Россия имеет право на обеспечение своей безопасности

Фото: iStock/rarrarorro

Российская сторона имеет полное право на обеспечение собственной безопасности. Об этом в эфире телеканала 2DF заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.