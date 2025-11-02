Берлин признал право России на защиту собственной безопасности
Российская сторона имеет полное право на обеспечение собственной безопасности. Об этом в эфире телеканала 2DF заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.
По ее словам, специальная военная операция началась из-за присутствия военнослужащих и ракет НАТО вблизи российской границы. Вагенкнехт подчеркнула, что Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу возможных последствий таких действий со стороны Запада.
Однако, по её мнению, лидеры западных стран не приняли эти предупреждения всерьёз.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
