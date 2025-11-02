В Германии прокомментировали проблему с электроснабжением на Украине
Украинцы боятся остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблем с энергоснабжением. Об этом сообщил немецкий журналист и заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью газете Die Welt.
Он предположил, что украинские власти могут намеренно допустить разрушение всей системы энергоснабжения страны, чтобы сделать грядущую зиму еще более суровой. По словам Ронцхаймера, многие украинцы испытывают усталость от текущей ситуации на фронте, от заявлений президента США Дональда Трампа о возможном испытании ядерного оружия и от общей политической нестабильности.
10 октября в нескольких регионах Украины, включая Киев, начались массовые и длительные отключения электроэнергии. Власти страны сообщили о повреждениях в энергосистемах и коммунальных объектах.
