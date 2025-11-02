В Германии прокомментировали проблему с электроснабжением на Украине

02 ноября 2025, 07:11

Журналист Ронцхаймер: власти Украины бездействуют в решении проблем со светом

Фото: iStock/PIKSEL

Украинцы боятся остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблем с энергоснабжением. Об этом сообщил немецкий журналист и заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью газете Die Welt.