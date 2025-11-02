Достижения.рф

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

Фото: istockphoto / Iulianna Est

Беспилотник упал на автомобиль в хуторе Ленинаван Мясниковского района. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.



В некоторых домах от взрывной волны выбило стекла. При контакте с беспилотником транспортное средство загорелось. Ранения различной степени тяжести получили два человека.

«На место выехали все дежурные службы. Информация о последствиях на земле уточняется. Военные продолжают отражать воздушную атаку врага. Прошу быть предельно осторожными», — написал губернатор.
Ранее обломки украинского беспилотника упали на портовую инфраструктуру города Туапсе. В результате произошел пожар на судне с экипажем.
Александр Огарёв

