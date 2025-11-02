Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

02 ноября 2025, 05:29

Фото: istockphoto / Iulianna Est

Беспилотник упал на автомобиль в хуторе Ленинаван Мясниковского района. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.





В некоторых домах от взрывной волны выбило стекла. При контакте с беспилотником транспортное средство загорелось. Ранения различной степени тяжести получили два человека.



«На место выехали все дежурные службы. Информация о последствиях на земле уточняется. Военные продолжают отражать воздушную атаку врага. Прошу быть предельно осторожными», — написал губернатор.