Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область
Беспилотник упал на автомобиль в хуторе Ленинаван Мясниковского района. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В некоторых домах от взрывной волны выбило стекла. При контакте с беспилотником транспортное средство загорелось. Ранения различной степени тяжести получили два человека.
«На место выехали все дежурные службы. Информация о последствиях на земле уточняется. Военные продолжают отражать воздушную атаку врага. Прошу быть предельно осторожными», — написал губернатор.Ранее обломки украинского беспилотника упали на портовую инфраструктуру города Туапсе. В результате произошел пожар на судне с экипажем.