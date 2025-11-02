Хакеры получили доступ к файлам первых лиц офиса Зеленского
Группировки хакеров KillNet и Beregini после взлома получили личные данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Под удар попал Виктор Микита и Ирина Мудрая. Также хакеры сообщили о взломе файлов первого вице-премьера Украины Михаила Федорова. Информация находилась базе данных налогового реестра, рассказал в беседе с изданием сотрудник группировки с позывным KillMilk.
Ранее KillNet и Beregini совершили масштабную кибератаку на органы управления Украины. В ходе взлома они получили в распоряжение данные крупнейших стратегических предприятий, в том числе «Мотор Сич», Запорожский механический завод и «Укрсталь».
