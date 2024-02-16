В США назвали одну из главных ошибок ВСУ на полях СВО

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Украинские военные слишком агрессивно используют артиллеристские установки, тем самым выводя их из строя, об этом пишет Buisness Insider.
«Агрессивное расходование боеприпасов украинскими военными создало больше проблем, чем просто нехватка снарядов», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
Как отметили в BI, Вооружённые силы Украины используют артиллеристские установки гораздо чаще, чем это необходимо. При этом, сейчас у украинской армии нет ни необходимых запчастей на замену, ни ресурсов, чтобы их приобрести. Изношенное оружие просто выходит из строя.
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