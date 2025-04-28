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В ряды боевиков ВСУ набирают по контракту женщин-зэчек, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Рошва. Кадры допроса предоставило Минобороны России.
«В последнее время берут всех. <...> Есть такие люди, которые просто физически не могут. Чуть больше 20 человек, до 30 контрактников — женщин забрали с зоны и начали обучать», — прокомментировал пленный боевик.
Рошва добавил, что инструкторы издеваются над женщинами-заключенными при обучении.
«Даже была такая ситуация. В 05:00 мы должны выбегать на тренировку. А эти женщины <...> что-то сделали вечером, что-то неправильное. И инструктор — как они были, как они спали - на полосу [их отправил]. Полоса — это грязь, сетка, ползать надо. И вот они по холоду, это же не май месяц, это был январь, февраль, вот такое время. И все равно, что они девушки», — пояснил пленник.По словам Руслана Рошвы, его мобилизовали, несмотря на справку о том, что он невоеннообязанный и может выезжать в Европу. Мужчина подчеркнул, что начальник военкомата порвал соответствующие документы прямо при нем.
«И говорит: «Теперь ты едешь на войну», — добавил Рошва.
Он подчеркнул, что командование ВСУ не говорило ничего конкретного, известно только, что боевиков хотели отправить в Красноармейск, а потом — в Шевченко.
«И вот мы и пришли как бы на мясо. Реально, нас просто на смерть [отправили]», — сказал Рошва.Он заключил, что некий командир, чей позывной Скала, отличается особой жестокостью, отправляя людей в Шевченко на гибель тысячами и ведет себя «как зверь».
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Никита Кротов