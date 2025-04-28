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«Как зверь»: пленный боевик ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных в армию

Боевик Рошва: В ВСУ в последнее время берут всех
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

В ряды боевиков ВСУ набирают по контракту женщин-зэчек, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Рошва. Кадры допроса предоставило Минобороны России.
«В последнее время берут всех. <...> Есть такие люди, которые просто физически не могут. Чуть больше 20 человек, до 30 контрактников — женщин забрали с зоны и начали обучать», — прокомментировал пленный боевик.

Рошва добавил, что инструкторы издеваются над женщинами-заключенными при обучении.

«Даже была такая ситуация. В 05:00 мы должны выбегать на тренировку. А эти женщины <...> что-то сделали вечером, что-то неправильное. И инструктор — как они были, как они спали - на полосу [их отправил]. Полоса — это грязь, сетка, ползать надо. И вот они по холоду, это же не май месяц, это был январь, февраль, вот такое время. И все равно, что они девушки», — пояснил пленник.
По словам Руслана Рошвы, его мобилизовали, несмотря на справку о том, что он невоеннообязанный и может выезжать в Европу. Мужчина подчеркнул, что начальник военкомата порвал соответствующие документы прямо при нем.

«И говорит: «Теперь ты едешь на войну», — добавил Рошва.

Он подчеркнул, что командование ВСУ не говорило ничего конкретного, известно только, что боевиков хотели отправить в Красноармейск, а потом — в Шевченко.

«И вот мы и пришли как бы на мясо. Реально, нас просто на смерть [отправили]», — сказал Рошва.
Он заключил, что некий командир, чей позывной Скала, отличается особой жестокостью, отправляя людей в Шевченко на гибель тысячами и ведет себя «как зверь».

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#мир
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#война
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#новости
#минобороны рф
ВС РФ освободили Каменку в Харьковской области
28 апреля 2025, 13:18

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации ведомства, группировка поразила формирования трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Уточняется, что украинские войска потеряли свыше 240 солдат, восемь машин и несколько орудий полевой артиллерии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
#харьковская область
#минобороны рф
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Уступила место Муцениеце, поддержала ВСУ и продает личные вещи: куда пропала звезда Comedy Woman Екатерина Варнава
28 апреля 2025, 13:04

Екатерина Варнава (Фото: Инстаграм*/kativarnava)

Екатерина Варнава была гостьей крупных проектов. Она принимала участие в съемках кино, выступала в театре. Но в 2020 году все резко изменилось. Екатерина резко осудила российскую власть, встав на сторону Украины. Подробнее о том, как она живет сейчас, расскажет «Радио 1».

Поддержка Украины и развод

Варнаве пришлось забыть о крупных проектах и соглашаться на любые. Но отечественные продюсеры не оказывали ей внимание, поэтому женщина пробовала себя в европейских кастингах, но провалила их. Спустя два месяца совместной жизни от Екатерины уходит возлюбленный, режиссер Александр Молочников. Он покидает Россию.

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Екатерина рассказывала, что развод стал для нее тяжёлым испытанием. Супруги хотели вместе эмигрировать в Америку, но теперь, в одиночку Екатерина боится. Этот период был непростым. Женщина много нервничала и заедала стресс. Как итог: прибавление 25 килограммов, а после депрессия. Отсутствие работы, развод, одиночество сделали свое дело. Но в этот период у нее было пять ухажеров вокруг.

После начала СВО Екатерина отправилась в Армению. Комментировать происходящую ситуацию в мире она перестала. В конце 2023 году Варнава совсем исчезла из интернета. После этого стали появляться подробности о ее творчестве. Театр Crave разорвал контракт с Варнавой, потому что она якобы бегала и просила за своего друга Сашу Гудкова.

Екатерина Варнава (Фото: Инстаграм*/kativarnava)

Отношения с Хрусталевым и другие романы

Пребывание в Армении снова подарило женщине депрессию, одиночество и потерянность. После Екатерина вернулась в Москву. Там она отметилась в качестве ведущей на дне рождении блогера Валерии Чекалиной. Свое состояние она спасала тем, что вела частные мероприятия. Комедиантка надеялась вернуться в информационное поле и завела свое собственное шоу, но проект не прошел проверку на оригинальность, так как была взята основа из театра Crave. Когда-то там она была главной звездой, но после начала СВО женщину заменили на актрису Агату Муцениеце.

Неудачный брак был не одной историей в личной жизни Варнавы. В 2012 году она встречалась со своим коллегой по проекту Comedy Woman — Дмитрием Хрусталевым. Он сделал предложение, но потом пара рассталась.

«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И всё. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — рассказывала Варнава.
Следующие отношения были с хореографом Константином Мякиньковым. Они продлились шесть лет и тоже завершились на дружеской ноте.

Екатерина Варнава (Кадр из шоу «Вопросы взрослому»)

«Наши отношения превратились в какие-то чересчур родственные. Мы были вместе шесть лет, и в первые несколько лет нас спасали наши графики», — объясняла Екатерина.
Роман с театральным режиссером Александром Молочниковым превратился в брак в 2021 году, но не продлился долго. Про других ухажеров женщины ничего неизвестно. Ходят слухи, что у нее мог быть роман с государственным деятелем Сергеем Капковым.

Варнава продает личные вещи

Накануне стало известно, что телеведущая Екатерина Варнава решила распродать свой гардероб. В ее списке — 57 предметов, каждый из которых принадлежит к люксовым брендам. Среди них можно найти светлые короткие шорты от Miu Miu с принтом за 14 тысяч рублей и черную кожаную куртку от Gucci стоимостью 220 тысяч рублей.

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«Я с ними провел сутки, нормальные ребята»: как экс-боец ВСУ Румын встал на сторону России
Пленный боец ВСУ Румын вступил в ряды ВС РФ после знакомства с солдатами из ДНР
28 апреля 2025, 12:48

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Солдат батальона имени Максима Кривоноса, сформированный из добровольцев — экс-бойцов ВСУ, с позывным Румын рассказал, как попал в плен и вступил в ряды ВС РФ. В 2022 году мужчина пришел за справкой для загранпаспорта в территориальный центр комплектования (ТЦК). Однако вместо нее получил повестку и больше не смог покинуть здание. Об этом сообщают «РИА Новости».
По данным источника, следующие 2,5 года он был оператором противотанкового ракетного комплекса в ВСУ. Прошлой весной ему приказали закрепиться на точке возле поселка Водный. Когда боец оказался на месте, его встретили с оружием военнослужащие из ДНР.
«Я говорю: «Что вы целитесь? Я из 71-й бригады». А они говорят: «Здрасте, мы из ДНР». Я с ними провел сутки, нормальные ребята», — вспоминает Румын.
Ночью украинское командование решило ликвидировать своих солдат с применением «Бабы-яги». После этого Румыну рассказали о батальоне имени Максима Кривоноса, где бывшие бойцы ВСУ борются за свободу Украины на стороне России. Мужчина служит в этом подразделении около полугода.

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#днр
#всу
#солдат
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#украина
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«Три боевых вертолета»: Запашный заявил, что проведет майские праздники в Донецке
Эдгард Запашный заявил, что проведет майские праздники в Донецке
28 апреля 2025, 12:43

Эдгард Запашный (Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

На россиян медленно надвигаются длинные майские праздники. Кто-то собирается на традиционные дачные шашлыки, кто-то остается в городе и проводит время на праздничных концертах.
Народный артист, представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении Эдгард Запашный в беседе с «Радио 1» рассказал, что майские праздники проведет в Донецке.

«В данный момент я нахожусь в Донецке. Утром пролетело три боевых вертолета над городом. Обстановка всегда остается серьезной, поэтому я всем нам желаю мирного неба над головой, чтобы война побыстрее закончилась», — сообщил артист.

Празднование 80-летия Победы обещает быть масштабным: в столицу приедут более 20 глав государств. О возможном визите также упоминал Дональд Трамп. Однако традиционный концерт ко Дню Победы на Красной площади отменили — будут военный парад и праздничный салют.

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#майские праздники
#эдгард запашный
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#день победы
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Появилось видео боевой подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции
28 апреля 2025, 12:42

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Кадры боевой подготовки северокорейских бойцов, участвовавших в освобождении Курской области от ВСУ опубликовало агентство ТАСС. На записи видно тренировку военнослужащих на полигоне. Российские инструкторы занимаются с ними огневой подготовкой.
Солдат обучают стрельбе из гранатометов и стрелкового оружия из разных положений. Кроме того, бойцы КНДР учатся работать с дробовиками 12-го калибра, чтобы уничтожать вражеские беспилотники. Программа боевой подготовки включила в себя действия по зачистке окопов и метание гранат.
Курскую область освободили от ВСУ в субботу 26 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул роль КНДР в освобождении российских территорий. Бои на Курщине продолжались с 6 августа 2024 года.

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#мир
#россия
#украина
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#конфликт
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