В МИД раскрыли реакцию Киева на переговоры России и США

Солдат батальона имени Максима Кривоноса, сформированный из добровольцев — экс-бойцов ВСУ, с позывным Румын рассказал, как попал в плен и вступил в ряды ВС РФ. В 2022 году мужчина пришел за справкой для загранпаспорта в территориальный центр комплектования (ТЦК). Однако вместо нее получил повестку и больше не смог покинуть здание. Об этом сообщают «РИА Новости».