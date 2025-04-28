В МИД раскрыли реакцию Киева на переговоры России и США

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Киевский режим усилил обстрелы гражданской инфраструктуры на фоне российско-американских переговоров, заявил в своем докладе посол МИД РФ Родион Мирошник.
«Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Число прилетов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тыс. в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля», — сказал дипломат.Мирошник отметил, что в указанное время больше всего боевики обстреливали гражданскую инфраструктуру Белгородчины, Донбасса, Курской, Херсонской, Запорожской областей и Луганщины.
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Никита Кротов