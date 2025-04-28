Появилось видео боевой подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Кадры боевой подготовки северокорейских бойцов, участвовавших в освобождении Курской области от ВСУ опубликовало агентство ТАСС. На записи видно тренировку военнослужащих на полигоне. Российские инструкторы занимаются с ними огневой подготовкой.
Солдат обучают стрельбе из гранатометов и стрелкового оружия из разных положений. Кроме того, бойцы КНДР учатся работать с дробовиками 12-го калибра, чтобы уничтожать вражеские беспилотники. Программа боевой подготовки включила в себя действия по зачистке окопов и метание гранат.
Курскую область освободили от ВСУ в субботу 26 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул роль КНДР в освобождении российских территорий. Бои на Курщине продолжались с 6 августа 2024 года.
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Курскую область освободили от ВСУ в субботу 26 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул роль КНДР в освобождении российских территорий. Бои на Курщине продолжались с 6 августа 2024 года.
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Никита Кротов