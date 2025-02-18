«Бешеное животное укусило хозяина»: Медведев об атаке ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Атака дронов ВСУ на систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является стройным ударом по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по президенту США Дональду Трампу. Так считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Дмитрий Медведев.
В понедельник стало известно об атаке БПЛА ВСУ на нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума — НПС «Кропоткинская». Уточнялось, что удар нанесли семь дронов, начиненные помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Сейчас транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск идет на сниженных режимах.
Медведев пояснил, что этот объект не является российским, а принадлежит разным компаниям, в том числе американским и европейским. По его словам, Киев намеренно ударил по активам американских компаний, которые из-за этого уже понесли существенные убытки.
Он отметил, что «больная тварь» прекрасно помнит о желании Трампа понизить цены на нефть, а удар по НПС может полностью прекратить прокачку нефти, что приведет к скачкам цен и нанесет ущерб американским компаниям.
Так, по словам Медведева, украинская атака по КТК является тройным ударом по компаниям США, их нефтяному рынку и лично по Трампу.
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Медведев пояснил, что этот объект не является российским, а принадлежит разным компаниям, в том числе американским и европейским. По его словам, Киев намеренно ударил по активам американских компаний, которые из-за этого уже понесли существенные убытки.
«Вопрос: зачем лебезящему сальному животному, которое полностью зависит от «доброты» своего хозяина и размера, поставленного ему корыта, понадобилось атаковать своих благодетелей? Этот ответ прост. Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что «больная тварь» прекрасно помнит о желании Трампа понизить цены на нефть, а удар по НПС может полностью прекратить прокачку нефти, что приведет к скачкам цен и нанесет ущерб американским компаниям.
Так, по словам Медведева, украинская атака по КТК является тройным ударом по компаниям США, их нефтяному рынку и лично по Трампу.
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Элина Позднякова