«Наркотические скоморохи»: Медведев высмеял слова Зеленского об обмене территориями с РФ

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удары России по Киеву соответствующими концепции мира через силу.
«Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что даже подобные действия со стороны России не могут «очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции», говорят про обмен территориями с Россией.
Медведев предположил, что «исцелиться» такие люди могут только тогда, когда вновь почувствуют себя русскими, приняв к сведению совет президента США Дональда Трампа, который в интервью Fox News допустил возможность того, что Украина со временем может стать частью России.
Читайте также:
Министр обороны Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при одном условии
В Кремле жестко отреагировали на слова Зеленского об обмене территориями
«В параноидальном бреду»: Захарова оценила заявление Зеленского об обмене территориями
Элина Позднякова