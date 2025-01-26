Медведев оценил начало президентства Трампа

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп не сможет обмануть Россию несмотря на то, что в первую неделю своего президентства он смог запутать весь мир. Об этом в Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», — гласит публикация Медведева.Трамп вступил в должность хозяина Белого дома 20 января. Одним из его обещаний было завершить украинский конфликт за суточный срок. После прихода Трампа к власти сроки начали отодвигаться. Более того, многие восприняли слова республиканца со скепсисом. Отмечалось, что у американского лидера нет рычагов давления ни на Россию, ни на Украину.
Перед этим стало известно, чего ожидать Трампу после ультиматума Путину.
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