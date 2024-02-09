«Бесконечное количество»: В Германии поразились технике и боеприпасов у ВС РФ

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У российской армии бесконечное количество техники и солдат, об этом заявил немецкий наемник по имени Бен, который воюет на стороне ВСУ, в интервью для Bild.
«У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», — прокомментировал ситуацию Бен.
Он также отметил, что Вооружённые силы Украины на линии боевого соприкосновения терпят сокрушительное поражение из-за фрагментарности европейской помощи. Чиновники в ЕС слишком долго не могли решить вопрос по объемам помощи для Украины, из-за чего боеприпасы и техника, зачастую, поступали на фронт с большой задержкой.
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Евгения Парфентьева