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«Полный разгром»: На Украине признали необходимость скорейшего перемирия

«Страна.ua»: Украине необходимо срочное перемирие, иначе её ждёт полный разгром
08 февраля 2024, 18:21
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Если Украина в срочном порядке не пойдёт на перемирие с Россией – её ждёт полный разгром, об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Продолжение войны порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В украинской газете отметили, что Киеву требуется срочное перемирие, поскольку Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку как в лично составе, так и в технике и боеприпасах.


Журналист отметил, что помимо отсутствия помощи от главного союзника Киева — США, с объёмами необходимой Украине поддержки перестали справляться и в Европе.

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ВСУ осуществили неудачную попытку атаки Белгорода
МО: ПВО сбили 8 снарядов РСЗО «Ураган» на подлёте к Белгороду
08 февраля 2024, 18:40

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Белгородскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четырех снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха»», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны также уточнили, что атака Белгородской области была пресечена при помощи дежурных систем противовоздушной обороны.

Напомним, эта не первая атака региона со стороны ВСУ за сегодняшний день. Ранее стало известно, что при помощи «Ольхи» украинская армия открыла огонь по Шебекино. В результате, четыре мирных жителя получили ранения. Один мужчина был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии.

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#белгород
#минобороны рф
#пво
#всу
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«Он вернулся»: Германия может остаться единственным спонсором Украины
Politico: Германия может столкнуться с худшим сценарием в помощи Украине
08 февраля 2024, 17:02

Фото: iStock/Bohdana Pasichniuk

Во время своего визита в Соединённые Штаты канцлер ФРГ Олаф Шольц может обнаружить, что Германия останется единственным спонсором Украины, об этом пишет Politico.
«Во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся. По крайней мере, с точки зрения американской политики в отношении худшего стратегического кошмара Европы на Украине», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Напомним, ранее главным союзником Киева были Соединённые Штаты Америки, однако, в декабре 2023 года Пентагон заявил, что может отправить ВСУ последний транш военной помощи. 8 февраля стало известно, что американский Сенат отклонил законопроект, в котором предлагалось выделить на помощь Киеву более 60 миллиардов долларов.

Теперь же, если Вашингтон оставит место «главного спонсора» ВСУ, его придётся занять Берлину.

«Сбывается самый мрачный сценарий немцев», — отметили в Politico.

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#германия
#всу
#сша
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Прокуратура Подмосковья решает вопросы выплат и медпомощи участникам СВО
08 февраля 2024, 16:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Одно из главных направлений совместной работы властей Московской области и Прокуратуры региона – защита прав участников спецоперации и их семей. Об этом заявил генпрокурор Московской области Сергей Забатурин на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства. В нём принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Надзорными мерами обеспечивается выплата военнослужащим единовременной материальной помощи и реализация социальных гарантий их семьям. Решаются вопросы медицинской помощи раненым бойцам, реабилитации, трудоустройства, погашения кредитных обязательств», – сказал генеральный прокурор.
Он отметил, что по инициативе Прокуратуры и при поддержке губернатора подмосковным военнослужащим предоставлены региональные меры поддержки.
«Это освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили, платы за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, пени при оплате коммунальных услуг. Мы работаем в тесном взаимодействии с представителями военной прокуратуры, региональных и муниципальных властей, с подмосковным филиалом «Фонда защитников Отечества», – рассказал Сергей Забатурин.
Ранее сообщалось, что на заседании подвели итоги надзорной деятельности в Московской области за 2023 год и поставили задачи на 2024-й.

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В США предупредили Украину о возможной потере Одессы
Экс-советник Пентагона: РФ может взять под контроль Одессу
08 февраля 2024, 15:56

Фото: iStock/3dmitry

Россия может забрать Одессу под свой контроль, Если Украина откажется от проведения мирных переговоров. Такое мнение выразил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.
«Учитывая нежелание Украины обсуждать мир и намерение ее руководства избегать переговоров и воевать дальше, вопрос в том, понадобится ли Путину взять Одессу, остается открытым», — заявил Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, велика вероятность того, что российское руководство отдаст приказ начать операцию по освобождению Одессы, если Украина откажется от мирного урегулирования конфликта. Этот город всегда считался русским, напомнил Фриман. А его потеря лишит Киев выхода к Черному морю.

Кроме того, бывший советник отметил, что Москва ни при каких обстоятельствах не даст НАТО взять Украину под свой контроль и сделает все, чтобы избежать подобного исхода конфликта.

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В Киеве заявили, что Норвегия задолжала им миллиарды долларов
Каленюк: Норвегия заработала на украинском конфликте и должна Киеву миллиарды
08 февраля 2024, 15:56

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвегия заработала на украинском конфликте миллиарды и теперь должна финансировать Киев, с таким дерзким заявлением выступила глава Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк в интервью для Radio NV.
По словам Каленюк, Осло заработало на украинском конфликте более 200 миллиардов долларов. Правда, каким именно образом — чиновница не уточнила.

«Норвегия и Япония — это две страны, которые закрывают дыру в нашем бюджете, которую должны были финансировать Соединенные Штаты Америки. Дефицит в нашем бюджете более 20 миллиардов долларов в годовом выражении уже третий месяц закрывают норвежцы», — заявила Каленюк.

Она также подчеркнула, что Норвегия - очень богатая страна, и может позволить себе вкладываться в поддержку Вооружённых сил Украине гораздо большими средствами.

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#сво
#всу
#европа
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В Германии раскрыли возможности России для ударов по Украине
Welt: у России достаточно ракет для продолжения ударов по объектам ВПК Украины
08 февраля 2024, 15:40

Фото: iStock/bpawesome

Армия России имеет достаточно ракет для того, чтобы и далее продолжать наносить удары по военным объектам на территории Украины. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в эфире канала Welt.
По его словам, у России достаточно ракет. При этом журналист отметил, что украинские системы противовоздушной обороны не в состоянии справиться со шквалом российских ракет. Он также добавил, что ВСУ испытывают сложности на всех направлениях спецоперации.

«Есть опасения, так как украинцы изначально гордились тем, что они улучшили свою ПВО, однако ракеты все равно прорываются», — заключил Ронцхаймер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что оборонная промышленность Европы не может составить конкуренцию российской, а это приводит к дефициту снарядов в ВСУ.

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#пво
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ВСУ обстреляли село Ржевка под Белгородом, есть тяжело раненые
Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка под Белгородом
08 февраля 2024, 15:34

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрела предварительно пострадали пять человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. У местного жителя произошла травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. В настоящее время его доставляют в Шебекинскую центральную районную больницу.

У остальных пострадавших наблюдаются осколочные ранения нижних конечностей.

Кроме того, от взрывов получили повреждения два жилых дома, в которых выбило стёкла, разрушило фасады, кровли и заборы. Также пострадал один легковой автомобиль.

На месте происшествия работают аварийные бригады и оперативные службы.

В настоящее время уточняется информация о количестве пострадавших и степени разрушений объектов инфраструктуры.

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#всу
#обстрел
#пострадавшие
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Украинский дрон ударил по автобусу с людьми в Белгородской области
Гладков: Дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка
08 февраля 2024, 15:23

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ атаковали рейсовый автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Белгородской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения ноги», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшего мужчину в ближайшее время доставят в больницу, где ему будет оказана вся необходимая помощь.

По информации Shot, автобус ехал из Шебекино в Муром.

Как сообщает Mash, под обстрел Вооружённых сил Украины также попал город Шебекино. Ранения получили четыре человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии с травмой головы. Помимо этого, украинским огнём была повреждена машина скорой помощи.

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ВС РФ поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с бойцами ВСУ и иностранными кураторами
Подпольщик: ВС РФ поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с боевиками ВСУ
08 февраля 2024, 15:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ в ночь на 8 февраля ударили по заводу «Экватор» в николаеве, поразив производство беспилотников и общежитие, где проживали бойцы ВСУ, а также иностранные кураторы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, который сослался на информацию своих товарищей из самого города.
«В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришелся в центр города по заводу "Экватор"» - цитирует РИА Новости Лебедева.

По его словам, ВС РФ использовали для удара по заводу три БПЛА «Герань». Один из них попал в цех, где производились беспилотники для ВСУ, а второй – в общежитие. Там располагались украинские военные, а также иностранные кураторы, которые помогали собирать и настраивать дроны. Третий российский беспилотник угодил во внутреннюю часть завода, где по имеющимся данным находились джипы с военными номерами и военная техника.

Лебедев также добавил, что под удар ВС РФ попал завод железобетонных изделий. Там прогремел мощный взрыв.

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