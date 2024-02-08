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Если Украина в срочном порядке не пойдёт на перемирие с Россией – её ждёт полный разгром, об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Продолжение войны порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В украинской газете отметили, что Киеву требуется срочное перемирие, поскольку Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку как в лично составе, так и в технике и боеприпасах.
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Евгения Парфентьева