06 мая 2026, 13:51

Политолог Самонкин: Угрожая Параду Победы, Зеленский хочет привлечь внимание

Угрозы Владимира Зеленского сорвать Парад Победы в Москве 9 Мая являются лишь информационным шумом. Так считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.





Напомним, на саммите в Ереване Владимир Зеленский открыто заявил, что украинские дроны могут пролететь на Параде Победы на Красной площади 9 мая.





«Это прямая угроза террористического характера в адрес одного из самых священных для России дней — Дня Победы, памяти о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне», — пишут argumenti.ru.

«Вероятно, что громкие Зеленского о срыве Парада Победы направлены на бывших спонсоров. На Великобританию, Францию, Германию. Делается это с целью привлечения внимания. Зеленскому важно сделать так, чтобы они и дальше поддерживали этот бесноватый режим оружием и боеприпасами», — считает военный эксперт.