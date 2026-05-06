«Бесноватый режим»: В РФ оценили угрозы Зеленского сорвать Парад Победы
Политолог Самонкин: Угрожая Параду Победы, Зеленский хочет привлечь внимание
Угрозы Владимира Зеленского сорвать Парад Победы в Москве 9 Мая являются лишь информационным шумом. Так считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.
Напомним, на саммите в Ереване Владимир Зеленский открыто заявил, что украинские дроны могут пролететь на Параде Победы на Красной площади 9 мая.
«Это прямая угроза террористического характера в адрес одного из самых священных для России дней — Дня Победы, памяти о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне», — пишут argumenti.ru.
По данным издания, ВСУ, атакуя Москву в последние дни, ведут разведку боем, выявляя слабые зоны российских ПВО. Кроме того, автор материала уверен, что для Зеленского обстрелы на 9 мая являются лишь частью информационной войны.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Самонкин заявил, что реализовать эти планы киевскому режиму будет очень сложно, поскольку Москва усиливает меры безопасности, готовясь ко Дню Победы.
«Вероятно, что громкие Зеленского о срыве Парада Победы направлены на бывших спонсоров. На Великобританию, Францию, Германию. Делается это с целью привлечения внимания. Зеленскому важно сделать так, чтобы они и дальше поддерживали этот бесноватый режим оружием и боеприпасами», — считает военный эксперт.
В этой связи он подчеркнул, что заявления Зеленского являются информационным шумом, а обстановка в России на 9 мая будет находиться под контролем ВС РФ.