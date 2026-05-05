05 мая 2026, 18:31

Депутат Колесник: Зеленский объявил перемирие из-за страха перед ответом ВС РФ

Владимир Зеленский объявил перемирие, потому что боится зеркального ответа от Вооружённых сил РФ в случае провокаций ВСУ 9 Мая. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул: верить Зеленскому в вопросах перемирия — значит не уважать себя, ведь предыдущие обещания Киева неизменно нарушались.

«Я не думаю, что Украина с 6 до 9 мая откажется от атак, но ударять по Красной площади ВСУ не станут. Зеленский испугался, когда наши военные и президент [Владимир Путин] предупредили, что в случае провокаций будет нанесён удар по центру Киева, по административным зданиям, где принимаются военные решения. По гражданским зданиям никто не собирается наносить атаки», — подчеркнул политик.