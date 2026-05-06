«Отрезвляюще подействует»: В Совфеде оценили объявленное РФ перемирие на 9 Мая
Сенатор Карасин: Заявление МО РФ должно отрезвляюще подействовать на Киев
Заявление Минобороны РФ о мощном ответном ударе по центру Киева в случае срыва празднования Дня Победы в России должно отрезвляюще подействовать на украинские власти. Так считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Напомним, 4 мая Минобороны РФ объявило перемирие с Украиной на 8–9 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы. В ведомстве предупредили вражескую сторону, что в случае попытки срыва Парада Победы в Москве по центру Киева будет нанесен мощный удар.
«Мне кажется, что подобного рода заявление должно отрезвляюще подействовать на украинский истеблишмент, потому что ничего безнаказанно не проходит. Почему мы должны спокойно относиться к хамству и терроризму, который применяют они против России, против ее святынь и памяти? Поэтому, по-моему, нормальное заявление, освежающее и отрезвляющее», — сказал Карасин в разговоре с «Известиями».
Тем временем Владимир Зеленский вслед за российским президентом Владимиром Путиным объявил о режиме тишины на 6–7 мая. В этой связи военный аналитик Борис Рожин заявил изданию «Абзац», что такие действия главы киевского режима призваны создать иллюзию миролюбия Киева и перехватить инициативу у России.
«Никакого долгосрочного эффекта от режима тишины не будет — это лишь очередной этап информационной и военной борьбы. Перемирие со стороны Украины не соблюдалось раньше, не будет соблюдаться и сейчас», — считает Рожин.
По его словам, реального прекращения огня не будет, и ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Режим тишины Зеленского является «дымовой завесой» для подготовки к дальнейшей эскалации, заключил военный эксперт.