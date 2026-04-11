«Бесовщина в чистом виде»: В Госдуме призвали к жёсткому ответу за удар ВСУ по ДНР

11 апреля 2026, 14:08

Депутат Колесник: ВСУ ответят за гибель жителей Ясиноватой в ДНР

ВСУ ответят за гибель мирных жителей в Ясиноватой. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Парламентарий отметил, что российская сторона сделала всё возможное для соблюдения пасхального перемирия.





В беседе с NEWS.ru депутат заявил, что удар по ДНР накануне Пасхи не стал неожиданностью. По словам Колесника, перемирия со стороны Украины фактически не существует.

«Отвечать нам придётся уничтожением тех точек, откуда эти прилёты были. Другого варианта нет. Мы не можем и не будем терпеть убийство наших людей, такого не было и никогда не будет. Мы сделали всё для того, чтобы получилось перемирие. Но о каком перемирии может идти речь, когда двое мирных людей погибли?» — высказался Колесник.