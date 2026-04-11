Над регионами России за ночь сбили 99 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, вражеские беспилотники сбили над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями, а также над Азовским и Черным морями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
