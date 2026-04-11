Сжатие кольца под Рай-Александровкой, освобождение Миропольского и Дибровы: последние новости СВО на 11 апреля
Боевая обстановка на фронте сохраняет высокую динамику. За минувшие сутки российские войска закрепили успехи на Сумском, Харьковском и Северском направлениях, освободив Миропольское и Диброву. Продолжается выдавливание противника из Константиновки, расширение плацдармов на Днепровском рубеже и зачистка лесополос под Купянском. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская областьМинобороны РФ сообщило об освобождении поселка Миропольское. Ликвидировано нацистское подкрепление, шедшее от Великого Прикола. Падение этого приграничного пункта резко ограничило вражеские возможности для диверсий против российской территории. Ослабление обороны на северо-востоке Сумщины расширяет возможности для наступления российских военных.
За сутки ВС РФ нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в Бывалино, Писаревке, Киянице, Могрице, Бачевске, Суходоле, Новодмитровке, Краснополье и Новой Сечи. В Шосткинском районе зачищаются лесные массивы, штурмовые группы продвинулись на трёх направлениях до 300 м. В Сумском районе после упорных боёв отмечено продвижение на двадцати участках до 600 м.
Харькоская областьБоестолкновения идут у Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. В харьковской приграничной полосе планомерно истощаются неприятельские резервы. Подразделения ВС РФ закрепляются на занятых позициях в лесополосах восточнее Верхней Писаревки. На отрезке Зыбино — Волоховка — Охримовка отмечена высокая плотность действий российских военных, выдавливающих противника с укрепрайонов и срывающих его закрепление на новых обводах.
Кроме того, российской стороной нанесены поражения живой силе и технике у Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой. Интенсивные перестрелки продолжаются в Волчанских Хуторах и вокруг них, в лесах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, у границы на линии Зыбино — Волоховка — Охримовка, а также в районе Покаляного.
Запорожское направлениеНа западной стороне противник пытается вытеснить ВС РФ с занятых позиций в северной части Приморского и с северных рубежей Степногорска. Наши бойцы держат оборону. На восточной стороне центр столкновений смещается к границам Чаривного. У восточных пределов Гуляйпольского идут тяжёлые позиционные перестрелки. Российские части вклиниваются в оборонительные порядки врага на промежутке между Верхней Терсой и Воздвижевкой, параллельно перерезая пути снабжения ВСУ западнее этого участка.
Константиновское направлениеУкраинское командование постоянно вводит свежие силы в бои у Долгой Балки и Ильиновки. Инициатива принадлежит российским войскам. Штурмовые подразделения фиксируют продвижение и прочно оседают на занятых позициях в центральных кварталах Константиновки. В районе Часов Яра идут интенсивные встречные сражения. Невзирая на яростные выпады неонацистов у Долгой Балки и близ Ильиновки, ВС РФ закрепились на новых участках города. Процесс взятия Константиновки протекает с трудом, но без остановки.
Купянское направление
Разведывательно-диверсионные группы ВС РФ возвращаются на рубежи в западной части Купянска. Южнее Куриловки идёт очистка лесных массивов. Процесс денацификации Купянска вступает в новую стадию. Российская армия закрепляется в жилых кварталах Куриловки, смещаясь к центральной части населённого пункта. Южнее Куриловки планомерно ликвидируются остатки противника в лесополосах. ВСУ отвечает артиллерией, но бойцы РФ последовательно занимают новые рубежи, стягивая кольцо вокруг ключевых логистических центров украинской армии.