Российские средства ПВО сбили за сутки 259 БПЛА ВСУ и 12 управляемых авиабомб
За прошедшие сутки российские военные сбили более двухсот беспилотных летательных аппаратов самолётного типа Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны поразили именно 12 управляемых авиабомб и 259 дронов. Отмечается, что за минувшую ночь над регионами России сбили 99 украинских БПЛА.
Кроме того, в Министерстве обороны Российской Федерации подвели общие итоги с начала проведения специальной военной операции. Согласно этой информации, российская армия уничтожила 133 387 беспилотников. Этот показатель включает все сбитые дроны за весь период боевых действий.
