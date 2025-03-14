Беспилотник попал в крышу жилого дома на западе Москвы

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Беспилотник задел часть кровли многоэтажного жилого дома на западе Москвы. На место происшествия прибыли спасатели, сообщил в пятницу представитель экстренных служб столицы, передает РИА Новости.
«По предварительной информации, произошло попадание беспилотника в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома на западе Москвы», — сообщил собеседник агентства.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
В восьми населенных пунктах Сумской области власти объявили эвакуацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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