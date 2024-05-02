Военкор Лисицын показал кадры уничтожения танка Abrams в районе Очеретино

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Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал в своем телеграм-канале кадры уничтожения американского танка Abrams в районе села Очеретино в ДНР.
Он сообщил, что техника противника была уничтожена с помощью российского БПЛА «Ланцет-2 ОА».
Ранее в Минобороны РФ привели подробности уничтожения американской боевой машины российскими силами. По информации ведомства, расчет ВС РФ, который уничтожил Abrams, на протяжении трех дней выслеживал танк.
Об успешно проведенной операции в зоне СВО стало известно в конце марта. ВС РФ подбили вражеский танк на Авдеевском направлении.
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Ранее в Минобороны РФ привели подробности уничтожения американской боевой машины российскими силами. По информации ведомства, расчет ВС РФ, который уничтожил Abrams, на протяжении трех дней выслеживал танк.
Об успешно проведенной операции в зоне СВО стало известно в конце марта. ВС РФ подбили вражеский танк на Авдеевском направлении.
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Анастасия Хохлова