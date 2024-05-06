В Госдуме предложили приравнять военных корреспондентов к участникам СВО

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Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил приравнять военных корреспондентов к участникам СВО. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат направил предложение министру обороны России Сергею Шойгу о предоставлении военкорам тех же льгот, что и участникам СВО. По его словам, с начала конфликта военкоры выполняют важную задачу по информированию граждан о ходе СВО. Нередко происходит так, что они сами выступают в качестве добровольцев.
Также Миронов подчеркнул, что благодаря работе военкоров России удаётся успешно бороться с информационной войной, которая была развязана против страны западными странами.
Парламентарий добавил, что российские военкоры работают, рискуя своей жизнью, среди них есть погибшие и раненые, они нередко становятся целями для ВСУ. Однако в настоящее время у них нет никакой социальной защиты.
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Также Миронов подчеркнул, что благодаря работе военкоров России удаётся успешно бороться с информационной войной, которая была развязана против страны западными странами.
Парламентарий добавил, что российские военкоры работают, рискуя своей жизнью, среди них есть погибшие и раненые, они нередко становятся целями для ВСУ. Однако в настоящее время у них нет никакой социальной защиты.
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Анастасия Чинкова