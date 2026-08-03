Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО за сутки
За сутки ВСУ потеряли более 1,2 тысячи военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник лишился более 155 человек. Группировка войск «Запад», в свою очередь, ликвидировала около 210 боевиков, «Южная» — до 175, «Центр» — до 345, «Восток» — более 370, «Днепр» — до 40.
Ранее Минобороны отчиталось об отражении ночной атаки вражеских БПЛА. Всего в период с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника средства ПВО перехватили 131 беспилотник. Воздушная борьба велась в 11 регионах страны, а также над акваторией Черного моря.
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