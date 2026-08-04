МИД РФ озвучил условия возобновления мирных переговоров с Украиной

04 августа 2026, 01:53

Россия готова возобновить переговоры с Украиной при конструктивном подходе

Фото: iStock/FabrikaCr

Россия готова к переговорам по Украине при условии, что западные страны проявят конструктивный и зрелый подход. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе выступления на III Российско-казахстанском медиафоруме.





По его словам, если на Западе среди стран-спонсоров Украины возникнет понимание необходимости честного и конструктивного диалога, направленного на устранение известных причин конфликта, то тогда появятся перспективы для обсуждения. При этом чиновник отметил, что предудыщие попытки мирного урегулирования срывались по инициативе украинской стороны.



«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — подчеркнул Галузин.