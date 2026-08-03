БПЛА ВСУ ударили по турецкому судну в Черном море
В Черном море украинские беспилотники атаковали турецкое грузовое судно с продуктами. Инцидент произошел с кораблем, следовавшим из турецкого порта Самсун, пишет IHA.
Капитан судна Ялчын Шахин сообщил, что атаку совершили с применением шести-семи морских дронов около 16:30 по московскому времени. В результате удара на борту судна, перевозившего свежие овощи и фрукты в РФ, возник пожар.
Экипаж приступил к тушению возгорания собственными силами. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадали четыре члена команды, трое из которых являются гражданами Турции. Капитан подчеркнул, что все моряки остались живы.
Ранее украинские БПЛА атаковали Саратовскую область, есть пострадавшие. Подробности в нашем материале.
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