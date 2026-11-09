Беспилотник ударил по жилому дому в Ленобласти
Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о попадании БПЛА в жилой дом
Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников достигло 81. Зафиксированы попадания по промышленному объекту и жилому дому, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, один из дронов ударил по промзоне в Киришах. Там же осколки сбитого БПЛА упали на жилой дом. В результате повреждения получила одна квартира, из которой эвакуировали семью.
«Эвакуация подъезда не потребовалась. Боевая работа продолжается», — добавил Дрозденко.Ранее в Ленобласти объявили угрозу БПЛА. Вместе с тем Росавиация ограничила приём и выпуск самолётов из аэропорта Пулково в Петербурге.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.