Беспилотник ударил по жилому дому в Ленобласти

09 ноября 2026, 04:57

Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о попадании БПЛА в жилой дом

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников достигло 81. Зафиксированы попадания по промышленному объекту и жилому дому, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.





По его словам, один из дронов ударил по промзоне в Киришах. Там же осколки сбитого БПЛА упали на жилой дом. В результате повреждения получила одна квартира, из которой эвакуировали семью.



«Эвакуация подъезда не потребовалась. Боевая работа продолжается», — добавил Дрозденко.