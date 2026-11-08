В Брянской области БПЛА ВСУ ранил 36-летнюю женщину — Ковальчук
В Брянской области в результате атаки беспилотника пострадала 36-летняя женщина. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По словам регионального главы, пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Кроме того, в результате удара повредило остекление, фасад и кровлю многоквартирного дома.
Ранее публиковались последние новости СВО на 8 ноября. Российские военные продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим боеспособность ВСУ, и вести активные действия на нескольких направлениях.
Кроме того, саратовский губернатор рассказал о последствиях атаки со стороны украинских боевиков. Есть пострадавшие, их точное число пока неизвестно.
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